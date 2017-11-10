Узбекистан выдвигает предложения по решению накопившихся вопросов

2017-11-10 05:46 | www.trend.az | 4

ТАШКЕНТ /Trend/ - Узбекистан в качестве полноправного члена мирового сообщества выдвигает и реализует конкретные предложения, в том числе по конструктивному решению накопившихся вопросов, обеспечению безопасности и стабильности, устойчивого и долгосрочного развития Центральной Азии.

Это подчеркивалось в ходе состоявшейся накануне в Ташкенте встрече президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с помощником Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Мирославом Енчу и специальным представителем Генерального секретаря, главой Регионального центра ООН по превентивной дипломатии в Центральной Азии (РЦПДЦА) Натальей Герман.

Представители ООН прибыли с целью участвовать в открывающейся 10 ноября в Самарканде международной конференции «Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее, сотрудничество ради устойчивого развития и взаимного процветания».

По данным пресс-служба главы государства, гости от имени ООН и ее Генерального секретаря Антониу Гутерриша выразили поддержку целей и задач проводимого данного международного форума.

Глава государства поздравил Н.Герман с назначением на должность руководителя РЦПДЦА, с удовлетворением отметил продуктивный характер сотрудничества Узбекистана с ООН в целом и с Региональным центром в частности, который до недавнего времени возглавлял М.Енча.

(Автор: Диана Алиева)