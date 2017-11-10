Трамп назвал переговоры с Си Цзиньпином по торговле и КНДР плодотворными

2017-11-10 06:00 | www.trend.az | 4

Президент США Дональд Трамп назвал свои прошедшие в Пекине переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином продуктивными, особенно по внешней торговле и Северной Корее, передает РИА Новости.

Об этом американский президент написал на своей странице в Twitter.

"Мои переговоры с председателем Си Цзиньпином были очень плодотворными как в торговле, так и в вопросе Северной Кореи. Он очень уважаемый и могущественный представитель своего народа", - написал Трамп в Twitter.