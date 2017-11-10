Президент Франции назвал "российское вмешательство" серьезной опасностью

2017-11-10 06:13 | www.apa.az | 4

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что "российское вмешательство" представляет серьезную опасность для США и Франции.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, по словам Макрона, российское вмешательство по-прежнему представляет серьезную опасность для демократических стран, таких как США и Франция.

"Мы не должны недооценивать потенциальные последствия такого вмешательства", — заявил президент изданию Time.

Обвинения в адрес "российских хакеров", якобы вмешивающихся в ход выборов, периодически звучат из уст западных политиков, которые, тем не менее, не спешат предъявить какие-либо доказательства. С подобными заявлениями выступали, в частности, представители Демократической партии США, проигравшей президентские выборы, а также президент Франции Эммануэль Макрон.