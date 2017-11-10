Назначен руководитель Самаркандской области Узбекистана

2017-11-10 07:12 | www.trend.az | 4

ТАШКЕНТ /Trend/ - В Узбекистане на должность хокима (главы администрации) Самаркандской области назначен Турабжон Джураев.

Об этом 9 ноября информирует пресс-служба главы государства.

«В соответствии с пунктом 15 статьи 93 и статьей 102 Конституции Республики Узбекистан, а также решением Самаркандского областного Кенгаша народных депутатов Джураев Турабжон Икрамович назначен на должность хокима Самаркандской области», - говорится в сообщении.

Добавим, что в июне т.г. Туробжон Джураев стал исполняющим обязанности хокима Самаркандской области. Он был избран 13 июня по представлению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева на внеочередной сессии Кенгаша (Совета) народных депутатов Самаркандской области.

С апреля т.г. Т.Джураев занимал пост хокима Бекабадского района Ташкентской области.

Туробжон Джураев (1966 года рождения) работал также заместителем министра финансов (2000−2004 годы), министром народного образования (2004−2008 годы), хокимом Сурхандарьинской области (2008−2011 годы) и Кашкадарьинской области (2011−2013 годы).

(Автор: Диана Алиева)