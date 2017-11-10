Азербайджан является одним из приоритетных направлений для Grand Hotel Kempinski Geneva (ИНТЕРВЬЮ)

2017-11-10 08:00 | www.trend.az | 5

Интервью АМИ Trend с генеральным директором Grand Hotel Kempinski Geneva Тьерри Лавалле

Перспективы участия Grand Hotel Kempinski Geneva в турсекторе Азербайджана

Азербайджан является одним из приоритетных направлений для Grand Hotel Kempinski Geneva, сказал Тьерри Лавалле, побывавший на днях в Баку.

«Если мы найдем партнера, то обязательно примем участие в туристическом секторе Азербайджана, так как считаем, что в стране существует огромный потенциал для роста этого бизнеса. Мы не занимаемся строительством наших отелей. Мы находим партнеров, которые строят отели, и управляем этими отелями от их имени», - сказал он.

По словам Лавалле, Kempinski в первую очередь предпочтет открыть отель в столице Азербайджана Баку.

«Баку действительно становится для нас приоритетным направлением. В отельном бизнесе всегда нужно начинать со столицы, а в дальнейшем думать о расширении деятельности по стране», - добавил он.

Лавалле отметил, что в настоящее время открытие отеля в Баку является идеей, и переговоры по этому вопросу не ведутся. При этом он выразил уверенность в наличии перспектив в этом направлении.

Также Лавалле рассказал о возможностях открытия представительства Kempinski в Баку.

«Сначала мы должны открыть отель в Баку, после чего, вероятно, у нас будут один или два офиса в городе. Один из офисов будет заниматься коммерческими вопросами, поскольку это очень важно для ведения успешного бизнеса», - добавил он.

Говоря о перспективах участия Kempinski в Кавказском регионе в целом, Лавалле сказал, что этот регион входит в число приоритетных для них.

«Мы верим в успешное развитие этого региона. Конечно же, в первую очередь мы бы хотели открыть отель в Азербайджане в недалеком будущем, а потом можно подумать и о выходе на туристический рынок Грузии», - отметил он.

Лавалле добавил, что наряду с Азербайджаном, Kempinski также заинтересован в выходе на рынки России и Казахстана.

Возможные шаги для еще большего увеличения притока туристов в Азербайджан

Для дальнейшего развития сферы туризма в Азербайджане необходимо отменить визовый режим для еще большего числа стран и увеличить количество двух-, трех- и четырехзвездочных отелей, сказал Лавалле.

«Считаю, что приоритетом номер один является отмена визового режима для множества стран. Когда для поездки не требуется виза, открываются двери для многих туристов, желающих приехать в страну. При наличии безвизового режима с определенной страной можно в последнюю минуту принять решение отправиться туда. Это поможет увеличить приток туристов в Азербайджан», - сказал он.

Лавалле отметил, что Азербайджан все больше открывает двери для всего мира. «В настоящее время средний уровень туристического потока в Азербайджан составляет два миллиона человек в год. Я прогнозирую, что в ближайшие годы этот показатель увеличится», - сказал он.

Говоря об отельном бизнесе, Лавалле сказал, что в Азербайджане существуют невероятные технические средства в этой сфере: архитектура новых отелей в стране потрясающая – точно так же, как и во всей Западной Европе.

«В Азербайджане необходимо развитие программного обеспечения по управлению отелями. Это вопрос очень короткого времени. Я имею в виду повышение уровня обслуживания в отелях и применение глобального опыта. То есть, все, что вам нужно, это провести тренинги, которые являются ключевым элементом для повышения навыков и опыта в этой сфере», - отметил он.

По словам Лавалле, в настоящее время опыт в обслуживании гостей гораздо важнее, чем опыт в строительстве отелей. «Туристов больше не интересуют кровати «королевского размера», телевизор с плоским экраном или джакузи в ванной. Они предпочитают обслуживание глобального уровня, и персонал каждого отеля может применять этот опыт», - добавил он.

Говоря о типах отелей в Азербайджане, Лавалле отметил, что страну для туристов необходимо открывать с пятизвездочными отелями. «Всегда нужно открывать свою страну или свою столицу для туристов с пятизвездочным отелем класса люкс. Но вторым приоритетом является открытие трех-, четырех- и даже двухзвездочных отелей международных брендов, так как это открывает возможности для малобюджетных туристов посетить вашу страну. Изначально Дубай был известен своими пятизвездочными отелями, но потом они поняли, что для привлечения еще большего количества туристов, нужно также открывать двух-, трех- и четырехзвездочные отели», - сказал он.

О Бакинском шопинг-фестивале

Говоря о значимости таких мероприятий, как Бакинский шопинг-фестиваль, с точки зрения привлечения туристов в страну, Лавалле сказал, что все, что приносит динамику в город, является хорошим шагом.

«Это позволяет выиграть в конкуренции со многими другими городами мира, учитывая, что Баку конкурирует с туристическими направлениями по всему миру и всему региону», - добавил он.

Баку как туристическое направление

«В Баку я чувствую себя очень хорошо. Когда я встретил своих друзей в Баку, первое, что они сказали мне, это то, что Азербайджан является Швейцарией Кавказского региона. Я здесь действительно чувствую себя, как в Швейцарии», - сказал он.

Лавалле отметил, что Баку – это город контрастов.

«Я был в Старом городе. Это очаровательный город с богатой историей. Мы посетили и новую часть города, где видели также «Пламенные башни». У этих зданий невероятный дизайн. Могу сказать, что Баку – это город контрастов. В целом мне всегда нравился контраст, так как я считаю, что это красит нашу жизнь. Мы не должны фокусироваться только на истории, на будущем или настоящем. Жизнь - это смесь из прошлого, настоящего и будущего», - добавил он.

(Автор: Ляман Зейналова)