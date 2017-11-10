Азербайджан ожидает практических шагов от Минской группы ОБСЕ

2017-11-10 07:42 | www.apa.az | 5

Азербайджан ожидает от сопредседателей Минской группы ОБСЕ практических шагов в целях активизации переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Как передает АПА со ссылкой на постпредство Азербайджана в ОБСЕ, с подобным заявлением азербайджанская делегация выступила 9 ноября на 1163-м заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Азербайджанская делегация, приветствуя усилия сопредседателей по активизации переговорного процесса, назвала встречу президентов Азербайджана и Армении в Женеве 16 октября 2017 года шагом в правильном направлении: «Встреча доказала, что предусловия по возобновлению субстантиных переговоров обречены на провал. Мы в целом позитивно оцениваем сам факт встречи и ее итоги, что отражено в совместном заявлении. Мы ожидаем от сопредседателей практических шагов по активизации переговоров», - говорится в заявлении азербайджанской делегации.

«Наряду с этим, незаконная практика Армении по изменению демографического, культурного и физического характера на оккупированных территориях Азербайджана демонстрирует систематическую политику Еревана, направленную на укрепление статус-кво и навязывание свершившегося факта.

«Подобные шаги со стороны Армении, в том числе вооруженные провокации вдоль линии соприкосновения войск, подрывают мирные усилия. Страны-участницы ОБСЕ должны выполнять обязательства по соответствующим нормам международного права в целях предотвращения и ликвидации незаконной экономической и иной деятельности их физических и юридических лиц, где бы они ни находились.

Мы также хотели бы напомнить, что резолюции Совета Безопасности ООН, решения и документы ОБСЕ, принципы Хельсинкского заключительного акта составляют основу для разрешения конфликта, азербайджанская делегация заявила, что если Армения искренне заинтересована в поиске политического решения конфликта, то она должна конструктивно участвовать в процессе урегулирования конфликта на основе представленных четких положений», - говорится в заявлении.

Делегая отметила, что поэтапный вариант урегулирования конфликта не имеет альтернативы и остается лучшим шансом для достижения мира: «Главная концепция этого подхода основана на устранении последствий конфликта, которые определены в резолюциях Совета Безопасности ООН, в частности, начиная с вывода армянских вооруженных сил, откладывая оставшиеся политические вопросы для будущих переговоров на Минской конференции. Этот подход является основным направлением и в настоящее время составляет основу предложений на переговорном столе».

Делегация отметила, что заявления высокопоставленных должностных лиц Армении до и сразу после встречи в Женеве вызывают вопросы относительно реальных намерений Еревана: «В этом контексте мы ожидаем, что сопредседатели Минской группы и государства-участники ОБСЕ осудят бессмысленные усилия Армении по оправданию изоляции армянской общины нагорно-карабахского региона Азербайджана и пропаганде режима, незаконного созданного на оккупированных территориях Азербайджана».

Делегация напоминает Постоянному совету, что такие попытки были осуждены Советом Безопасности ООН еще в 1993 году: «Совет Безопасности подтвердил нерушимость границ Азербайджана, недопустимость применения силы с целью захвата территории и нарушения суверенитета Азербайджана над Нагорно- Карабахским регионом.

Армения должна понимать и помнить, что ни Азербайджан, ни международное сообщество никогда не признают последствий оккупации территорий и этнической чистки. Никакого мирного урегулирования конфликта не может быть достигнуто, если оно нарушает Конституцию Азербайджанской Республики и нормы международного права. Военная оккупация территории Азербайджана не является решением и никогда не принесет Армении желаемого политического результата».