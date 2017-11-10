Туркменистан проведет международную хлопковую ярмарку

2017-11-10 08:45 | www.trend.az | 3

АШХАБАД /Trend/ - VII международная выставка-ярмарка и конференция "Хлопковая продукция Туркменистана и мировой рынок" состоится в Ашхабаде 25-26 ноября 2017 года, говорится в сообщении организаторов.

Мероприятие проводится при участии министерства водного и сельского хозяйства, государственной товарно-сырьевой биржи и торгово-промышленная палата Туркменистана.

Хлопок составляет весомую статью экспорта Туркменистана и является востребованным сырьем для десятков современных предприятий динамично развивающейся в стране текстильной индустрии.

Общая площадь посевных земель составляет более 500 тысяч гектаров. В 2016 году плановые обязательства по сдаче урожая хлопка были перевыполнены в объёме 1 миллион 71 тысяча тонн.

В 2017 году уже произведено 1 миллион 50 тысяч тонн хлопка.В эти дни страда продолжается.

(Автор: Гусейн Гасанов)