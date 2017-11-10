В Баку женщина-водитель совершила аварию – ФОТО

2017-11-10 08:54 | www.oxu.az | 5

В Баку женщина-водитель совершила аварию, между водителями произошла потасовка.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, ДТП произшло в Наримановском районе столицы.

Так, движущийся по трассе Баку-аэропорт автомобиль марки Chevrolet с государственным регистрационным номером 99 CH 192, за рулем которого была женщина, внезапно решил совершить обгон. Машина пересекла сплошную линию и перестроилась на правую полосу. В этот момент Аскеров Гюндюз Мурад оглу, находящийся за рулем движущегося сзади автомобиля марки VAZ-2107 с государственным регистрационным номером 10 LM 970, потерял управление и врезался в Chevrolet. В результате оба автомобиля получили сильные повреждения. Между двумя водителя завязалась потасовка.

Пассажиры VAZ-2107 считают женщину-водителя Chevrolet виновницей ДТП. На место аварии прибыли сотрудники дорожно-патрульной службы, оба водителя написали объяснительные.

Факт расследуется, оба автомобиля помещены на штрафную площадку.

A.C.

