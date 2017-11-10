Махмуд Мамедгулиев: Между Азербайджаном и ЕС имеется сближение позиций по новому соглашению

2017-11-10 08:50 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Политические вопросы и безопасность являются основной темой обсуждений в рамках очередного раунда переговоров по новому соглашению о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Европейским союзом (ЕС), которые пройдут 27-28 ноября в Брюсселе. Об этом сказал Trend заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев.

"Переговоры с ЕС ведутся по трем блокам - политические вопросы и безопасность, торговля и инвестиции, а также секторальный блок, - сказал замминистра. - На сегодня согласованы отдельные элементы, но полного согласования по какому-либо из этих блоков еще нет. Однако в целом имеется сближение позиций".

На сегодня, по его словам, прошли два-три заседания, проводятся также видеоконференции, ведется переписка. При этом замминистра затруднился назвать сроки завершения переговорного процесса.

Двусторонние соглашения между ЕС и Азербайджаном также были предметом обсуждения в ходе встречи с делегацией послов по особым поручениям "Восточного партнерства" ЕС, визит которой в Баку завершился в среду.

"В ходе встречи в МИДе мы обсуждали отношения Азербайджана с ЕС, двусторонние соглашения, а также декларацию саммита "Восточное партнерство" Европейского союза, который пройдет 24 ноября в Брюсселе", - сказал Мамедгулиев.

В ноябре прошлого года Совет ЕС выдал мандат Европейской комиссии и высокому представителю по иностранным делам и политике безопасности на ведение переговоров от имени ЕС и его государств-членов по вопросу всеобъемлющего соглашения с Азербайджаном.

Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года, что позволит в большей мере учитывать общие цели и проблемы, с которыми сталкиваются сегодня ЕС и Азербайджан.

Соглашение будет отвечать принципам, одобренным в 2015 году в документе института Политики европейского соседства, и предложит обновленную основу для политического диалога и взаимовыгодного сотрудничества между ЕС и Азербайджаном.

На сегодня двусторонние отношения между ЕС и Азербайджаном регулируются на основе соглашения о партнерстве и сотрудничестве, которое было подписано в 1996 году и вступило в силу в 1999 году.

Новое соглашение предусматривает приближение законодательства и процедур Азербайджана к наиболее важным международным и торговым нормам и стандартам ЕС, что должно привести к улучшению доступа азербайджанской продукции на рынки ЕС.

(Автор: Илаха Мамедли. Редактор: Ирина Парфёнова)