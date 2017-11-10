Выборы в Киргизии являются показательным примером для всего региона - Могерини

2017-11-10 09:21 | www.trend.az | 4

Состоявшиеся в Киргизии президентские выборы должны стать примером для всего центральноазиатского региона. Такое мнение высказала в Бишкеке во время встречи с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, сообщила в пятницу пресс-служба главы киргизского государства.

По ее мнению, выборы президента в Киргизии "прошли прозрачно и открыто". "За последние годы в Киргизстане была проведена значительная работа по совершенствованию избирательного процесса и повышению прозрачности выборов, что является показательным примером не только для Киргизстана, но и для всего региона", - приводит пресс- служба слова представителя ЕС.

По данным ведомства, Могерини также высказала намерение Евросоюза заключить новое соглашение о партнерстве с Киргизией. "Она выразила готовность Европейского союза в ближайшее время начать переговоры по заключению нового соглашения об углубленном партнерстве и сотрудничестве ЕС с Киргизской Республикой", - говорится в сообщении.

В свою очередь Атамбаев выразил благодарность Евросоюзу за оказываемую Киргизии поддержку. Как он считает, стремление сообщества подписать новое соглашение о партнерстве "означает большое доверие со стороны Евросоюза к приверженности Киргизстана по дальнейшему укреплению демократии и парламентаризма". Президент Киргизии также наградил Могерини орденом "Достук" ("Дружба") за "большой вклад в укрепление сотрудничества" между республикой и Европейским союзом", а также оказание содействия в развитии "двусторонних отношений".

Поддержка Киргизии

ЕС намерен продолжить оказывать поддержку Киргизии в проведении реформ, отметила Могерини. Кроме этого, представитель ЕС заверила, что киргизским властям "следует выполнить рекомендации" миссии по наблюдению за выборами Бюро по демократии и правам человека ОБСЕ. "ЕС также будет содействовать устойчивому развитию страны через оказание помощи в области развития", - подчеркивается в сообщении.

В ходе визита глава европейской дипломатии отметила, что ее поездка в Бишкек состоялась через месяц после "принятия решения о начале переговоров о новом двустороннем соглашении" между Киргизией и ЕС в связи с чем Могерини пояснила, что Евросоюз "полностью готов к старту переговоров".

В ходе состоявшихся в Киргизии 15 октября нынешнего года выборов президента победу уже в первом туре одержал кандидат от пропрезидентской Социал-демократической партии Киргизстана Сооронбай Жээнбеков, которого поддержали чуть более 54% избирателей. Второе место с 33,5% голосов занял лидер парламентской фракции "Республика - Ата-Журт" ("Республика - Отчизна") Омурбек Бабанов. Остальные девять претендентов значительно отстали от лидеров. В голосовании приняли участие около 1,7 млн из 3,025 млн внесенных в списки граждан.