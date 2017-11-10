Постпред США при ООН обсудила с главой МАГАТЭ выполнение сделки с Ираном по атому

2017-11-10 09:22 | www.trend.az | 4

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли и генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано обсудили в четверг в Нью-Йорке выполнение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана. Об этом сообщили во всемирной организации, передает ТАСС.

"Хейли высоко оценила компетентность и профессионализм МАГАТЭ, а также выразила поддержку США усилиям организации в проведении тщательной проверки ядерной активности Ирана. Хейли подтвердила важность представления Ираном полного и прозрачного доступа [на ядерные объекты] экспертам МАГАТЭ, чтобы они могли контролировать процесс", - отмечается в заявлении.

СВПД был согласован Россией, Великобританией, Китаем, США, Францией и Германией совместно с Ираном в июле 2015 года и вступил в стадию реализации в январе 2016 года. Договоренность предусматривает отмену санкций, введенных ранее в отношении Ирана Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль.