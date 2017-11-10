Филиппины готовятся принять мировых лидеров на саммите АСЕАН

2017-11-10 09:27 | www.trend.az | 4

Мероприятия в рамках 31-ого саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) начинаются в пятницу в Маниле. Как сообщили ТАСС организаторы, участие в них примут главы 20 государств, которые прибудут на Филиппины по завершению саммита АТЭС в соседнем Вьетнаме.

Формально мероприятия встречи в Маниле проходят с 10 по 14 ноября, однако, как пояснили в оргкомитете, мировые лидеры начнут прибывать сюда только в субботу. Среди гостей здесь ожидают не только глав государств "азиатской десятки", но и партнеров по диалогу, среди которых Индия, Канада, Республика Корея, США, Япония и др. В воскресенье вечером президент Филиппин Родриго Дутерте устраивает для гостей прием, посвященный 50-летию АСЕАН.

Посетит Филиппины также и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, который примет участие в Восточноазиатском саммите (ВАС). Он прибудет в Манилу 12 ноября, ранее сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Восточноазиатские саммиты проводятся с 2005 года как форумы для диалога лидеров стран АТР по широкому кругу вопросов, представляющих общий интерес. Эти встречи проходят ежегодно в привязке к саммитам АСЕАН.

В программе непосредственно самого саммита "азиатской десятки" значатся несколько важных пунктов. "Лидеры обсудят реализацию концепции Сообщества АСЕАН до 2025 года и пути ее продвижения вперед, а также вопрос назначения нового генерального секретаря организации", - сообщили организаторы. С 2013 года пост генсека АСЕАН занимает вьетнамский дипломат Ле Лыонг Минь.

Одним из ключевых документов, который будет принят в ходе саммита, как ожидается, станет соглашение по защите прав трудовых мигрантов. "Этот документ направлен на усиление социальной защиты, доступа к правосудию и здравоохранению мигрантов, трудящихся в Юго-Восточной Азии", - пояснили в оргкомитете форума. По его итогам, годичное право председательствовать в ассоциации будет передано от Филиппин Сингапуру.

АСЕАН объединяет такие страны как Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины.