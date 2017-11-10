В Узбекистане реализуются 19 проектов в легкой промышленности

2017-11-10 09:27 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил промышленный комплекс, организованный на территории бывшего лифтостроительного завода в Самарканде, и ознакомился с реализуемыми в области проектами в сфере легкой промышленности.

Мирзиёев осмотрел образцы продукции легкой промышленности, произведенной на предприятиях области.

В соответствии с поручениями, данными в ходе поездки президента в область в апреле, последовательно выполняется работа по 19 проектам, предусмотренным к реализации в 2017-2018 годах.

Выпускаемые на таких предприятиях, как “Сам Рафоат текстиль”, “8 Марта”, “Иман текс”, “Самарканд Евро Азия текстиль”, “Амин инвест интернейшнл”, “Мароканд сифат”, швейно-трикотажная продукция, крашеное трикотажное полотно, одежда отправляются не только на внутренний, но и внешний рынок, что способствует росту потенциала предприятий, созданию дополнительных рабочих мест.

В настоящее время на ряде предприятий Пастдаргомского, Самаркандского, Булунгурского, Акдарьинского районов ведется работа над новыми проектами. В результате расширится объем производства джинсовой ткани, готовой одежды из нее, вельвета, мебельной ткани, смешанных и синтетических тканей.

Также была представлена информация о работе, проводимой по налаживанию обработки кожи, кожевенно-обувного производства.

Президент осмотрел бытовую технику, производимую на узбекско-турецком предприятии “Ideal Еlektroluks”, холодильники и морозильники акционерного общества “Sino”, дал поручения по продвижению продукции на внешний рынок, повышению экспортных возможностей.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Натаван Эфендиева)