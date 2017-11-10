Британия назвала точное время выхода страны из ЕС

2017-11-10 09:37 | www.oxu.az | 3

Правительство Великобритании законодательно оформит точное время выхода страны из Европейского союза.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Reuters.

Так, выход королевства из ЕС должен состояться 29 марта 2019 года в 23:00 по лондонскому или в 00:00 по центральноевропейскому времени.

Дата была известна и ранее: Лондон планировал покинуть ЕС ровно через два года после запуска Brexit. Теперь правительство решило внести поправку в законодательство с указанием точного времени.

"Мы выслушали представителей общественности и членов парламента и сделали это уточнение, чтобы устранить любую путаницу в формулировках", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Евросоюз резко увеличил сумму финансовых претензий к Великобритании за выход из состава ЕС. От Лондона теперь требуют заранее выплатить до 100 млрд евро, что вызвано ужесточением требований группы стран во главе с Германией и Францией.

Н.О.