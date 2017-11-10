ВМС Южной Кореи примут участие в учениях США в Японском море

2017-11-10 09:31 | www.trend.az | 4

Боевые корабли ВМС Южной Кореи присоединятся к кораблям ВМС США в ходе масштабных учений в акватории Японского моря у побережья Корейского полуострова, передает агентство Интерфакс со ссылкой на южнокорейские СМИ.

В учениях со стороны Южной Кореи примут участие три эсминца и четыре корабля сопровождения.

Как сообщалось, учения пройдут 11-14 ноября. В них будут задействованы три авианосные ударные группы ВМС США, включая американские атомные авианосцы "Рональд Рейган", "Нимиц" и "Теодор Рузвельт".

По официальным данным ВМС США, в учениях кроме трех авианосцев могут принять участие около 20 крейсеров и эсминцев и несколько ударных атомных подводных лодок, оснащенных крылатыми ракетами "Томагавк", а также около 200 самолетов и вертолетов палубной авиации.

Учения авианосных групп ВМС США будут проводиться в условиях резкого обострения ситуации на Корейском полуострове.

Вместе с тем, на минувшей неделе председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд заявил, что "эти три авианосца не нацелены непосредственно на Северную Корею". "Это рутинная демонстрация наших обязательств в регионе", - сказал генерал.