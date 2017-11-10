Нефть подешевела

2017-11-10 09:34 | www.trend.az | 3

Цены на нефть снижаются в ходе азиатских торгов в пятницу с близких к максимумам за два года уровней, которые были достигнуты накануне, передает агентство Интерфакс.

В четверг нефть подорожала на фоне усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке, в том числе из-за сообщений, что Саудовская Аравия потребовала от своих подданных выехать из Ливана и воздержаться от поездок в эту страну.

Цена январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 уменьшилась на 19 центов (0,30%) - до $63,74 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в декабре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевела на 15 центов (0,28%) - до $57,01 за баррель.

По итогам сессии 9 ноября котировка фьючерса на Brent поднялась на $0,44 (0,7%), до $63,93 за баррель. Цена WTI увеличилась на $0,36 (0,6%), до $57,16 за баррель.

Администрация президента США Дональда Трампа по-прежнему считает смягчение регулирования в нефтегазовой отрасли одним из приоритетных направлений, заявил в четверг представитель министерства торговли США Мэттью Кох на ежегодной конференции SIGMA в Чикаго.

Нефтяная госкорпорация Саудовской Аравии Saudi Aramco в следующем финансовом году планирует $100 млрд капвложений - на 10% больше, чем в текущем году, сообщает Gulf News.