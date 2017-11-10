В Беларуси с 1 января вводятся дополнительные международные стандарты финотчетности

2017-11-10 09:38 | www.trend.az | 4

Совместным постановлением Совета Министров и Национального банка №830/12 от 4 ноября 2017 года принято решение ввести в действие с 1 января 2018 года на территории Беларуси в качестве технических нормативных правовых актов несколько международных стандартов финансовой отчетности. Соответствующий документ опубликован сегодня на Национальном правовом портале, сообщает Белта.

Согласно постановлению, на территории Беларуси вводятся в действие следующие международные стандарты финансовой отчетности и их разъяснения: разъяснение КРМФО (IFRIC) 22 "Операции в иностранной валюте и предварительная оплата"; документ МФСО "Применение МСФО (IFRS) 9 "Финансовые инструменты" вместе с МСФО (IFRS) 4 "Договоры страхования" (поправки к международному стандарту финансовой отчетности (IFRS) 4)"; документ МФСО "Переводы инвестиционной недвижимости из категории в категорию" (поправки к Международному стандарту финансовой отчетности (IAS) 40)"; документ МФСО "Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2014 - 2016 гг.".

Данные МФСО и их разъяснения начинают действовать на территории страны в качестве технических нормативных правовых актов с 1 января 2018 года.