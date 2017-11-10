Режим прекращения огня был нарушен 115 раз

2017-11-10 10:02 | www.apa.az | 5

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 115 раз.



Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Минобороны Азербайджана, с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского и Иджеванского районов, в селах Мосесгех, Чинари, Айгедзор и на безымянных высотах на территории Бердского района, и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кемерли, Гаймаглы, Джафарли, Бала Джафарли Газахского района, Алибейли, Агдам, Коханеби, Мунджуглу и на безымянных высотах на территории Товузского района, и на безымянных высотах на территории Гядабейского района.



Позиции Вооруженных cил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт, Ярымджа Тертерского района, Немирли, Шихлар, Джавахирли, Сарыджалы, Новрузлу, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Гервенд, Гараханбейли, Ашагы Сеидахмедли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района и Нюзгяр Джабраилского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраилского районов.