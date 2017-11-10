Azer Turk Bank о будущих планах: новые продукты и услуги (ИНТЕРВЬЮ)

2017-11-10 09:55 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - С первого дня функционирования Azer Turk Bank, будучи государственным банком, в большей степени нацелен на корпоративный сектор, и в настоящее время оказывает услуги в основном представителям малого и среднего бизнеса, различным компаниям, их менеджерам и сотрудникам.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend в пятницу сказала директор департамента стратегического планирования и маркетинга банка Лейла Мамедова.

В то же время, по ее словам, банк продолжает развивать свои услуги для физических лиц. В частности, Мамедова отметила ряд новшеств, предлагаемых банком для сегмента ритейл.

Банк приступает к предоставлению потребительских кредитов

По словам Мамедовой, банк начал предлагать потребительские кредиты лицам с низким ежемесячным доходом.

“Даже те, чья месячная зарплата составляет 200 манатов, смогут обратиться в банк и получить кредит. Достаточно, чтобы заемщик подтвердил свою платежеспособность. Конечно, наличие кредитной задолженности перед другим банком может создать ряд сложностей, но в идеале человек с зарплатой в 200 манатов может рассчитывать на кредит до 2000 манатов. В зависимости от доходов клиенты могут рассчитывать на кредит до 15 тысяч манатов”, - сообщила Мамедова.

Одним из самых больших преимуществ, по ее словам, является отсутствие дополнительных страховых сборов.

“Как вы знаете, в большинстве случае клиент при получении кредита, наряду с комиссионными по обналичиванию, должен платить также страховой сбор. Таким образом банки сокращают свои риски. Мы же смотрим на данный вопрос с другой точки зрения, и поэтому решили взять данный риск на себя. Если проанализировать рынок, то можно увидеть, что процентная ставка по кредиту также очень выгодная - от 26 процентов. Другим плюсом является то, что при помощи нашего сайта заемщик может обратиться за кредитом онлайн”, - сказала директор департамента.

Новые возможности для держателей карт

Мамедова отметила, что Azer Turk Bank также предоставляет новую услугу держателям пластиковых карт банка. В рамках сотрудничества с MilliÖn клиенты Azer Turk Bank смогут оплачивать свои задолженности по кредитам через терминалы MilliÖn.

“Мы регулярно осуществляем новые проекты. Например, наша обслуживающая сеть достаточно широкая, и мы предлагаем нашим клиентам бескомиссионное обналичивание в банкоматах любого банка. Но мы хотели расширить наш карточный бизнес и решили для удобства клиентов предоставить им новую услугу. В рамках нашего сотрудничества с MilliÖn отныне клиенты нашего банка смогут оплачивать свои задолженности по кредитам через терминалы MilliÖn. Кроме того, каждый терминал MilliÖn можно будет использовать в качестве cash-in банкомата Azer Turk Bank. То есть, каждый клиент сможет отныне пополнять свои средства на карте через терминалы MilliÖn”, - сказала она.

Обновленный филиал в Нахчыване

Мамедова сообщила, что Azer Turk Bank в скором будущем собирается открыть новое здание филиала в Нахчыване.

По ее словам, филиал, функционирующий два года, переедет в новое двухэтажное здание.

“Нынешнее здание филиала не позволяет нам предоставить нашим клиентам необходимые им услуги. Так как филиал обслуживает не только город Нахчыван, но и другие районы автономной республики, спрос на него очень высокий. Расширенный филиал по объему будет соответствовать двум филиалам”, - сказала Мамедова.

Банк нацелен на дальнейшую дигитализацию

В конце года, по словам Мамедовой, Azer Turk Bank планирует предоставить своим клиентам - юридическим лицам последнюю версию интернет-банкинга. Кроме того, для клиентов - физических лиц банк предоставит новую программу мобильного банкинга.

Посредством этих программ клиенты смогут выполнять все свои операции - следить за своими кредитными, текущими и карточными счетами, производить операции card-to-card и так далее.

“Мы очень амбициозны и хотим, что наша программа интернет-банкинга стала одной из лучших в стране. Что касается физических лиц, то хочу сообщить, что в настоящее время на обслуживании банка находятся около 40 тысяч пластиковых карт, среди которых большое количество зарплатных. Так что мы, наряду с корпоративным сегментом, нацелены также на развитие ритейл-сектора”, - сказала Мамедова.

В будущем, по ее словам, банк планирует создать новую онлайн-услугу для юридических лиц, чтобы они могли выполнять все свои операции, не посещая банк физически.

“Подобные услуги есть у “Тинькофф банк и “Банк Точка” в России. Поэтому мы регулярно совершаем визиты в зарубежные страны, знакомимся с инновациями передовых банков”, - отметила Мамедова.

Azer Turk Bank был учрежден 25 мая 1995 года с участием турецкого капитала (46 процентов принадлежали T.C.Ziraat Bankası, четыре процента - Ziraat Bank Intenational AG (Германия).

В настоящее время 75 процентов акций ОАО Azer Turk Bank принадлежат правительству Азербайджана.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Натаван Эфендиева)