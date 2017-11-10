Twitter приостановил верификацию пользователей

2017-11-10 10:00 | www.oxu.az | 6

Социальная сеть микроблогов Twitter временно прекратила верификацию пользователей.

Как передает Oxu.Az, основатель компании Джек Дорси объяснил, что система подтверждения личности владельцев аккаунтов в соцсети дала сбой, и теперь должна быть пересмотрена. По словам господина Дорси, изначально появление значка с синей галочкой напротив имени пользователя давало возможность отличить настоящие аккаунты от фальшивых. Однако со временем значок стал своеобразным свидетельством известности аккаунта.

«Мы понимаем, что создали эту путаницу и должны ее разрешить. Мы приостановили все основные проверки (личности пользователей.— ред.) для внесения изменений и вскоре сообщим о результатах», - говорится в заявлении Twitter.

По информации USA Today, таким образом руководство Twitter отреагировало на разгоревшийся в соцсети скандал, связанный с тем, что значок верификации получил организатор радикального протеста в Шарлоттсвиле Джейсон Кесслер.

Н.О.