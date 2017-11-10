В Приморье загорелся вагон с заключенными

2017-11-10 09:59 | www.trend.az | 6

Вагон с заключенными загорелся в Приморье, проезжая участок местности с горящей травой, пострадавших нет, передает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСИН России.

"При следовании караула по конвоированию осужденных и лиц, содержащихся под стражей, по железнодорожному маршруту Владивосток – Хабаровск на перегоне Эбергард (Дальнереченск – Лучегорск) специальный вагон проходил участок местности, подверженный палу сухой травы. В результате нахождения в зоне высокой температуры и попадания искр извне произошло возгорание под обшивкой вагона с частичным задымлением помещения тамбура", — говорится в сообщении.

Начальник караула усилил охрану заключенных и подготовил их к эвакуации. Вскоре пожар потушили.

На другие вагоны пламя не перекинулось, пострадавших нет.

В Кавалеровском, Ольгинском, Тернейском, Лазовском муниципальных районах, Дальнереченском городском округе Приморского края из-за сложной пожароопасной ситуации объявлен режим чрезвычайной ситуации. Особый противопожарный режим действует на всей территории Приморья.