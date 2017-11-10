Белый дом сообщил об отмене встречи Путина и Трампа

2017-11-10 10:01 | www.trend.az | 4

Формальная встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на саммите АТЭС во Вьетнаме не состоится, заявила в пятницу секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает РИА Новости.

По словам Сандерс, которую цитирует агентство Блумберг, формальную встречу не удастся организовать из-за плотного рабочего графика президента США.

Кремль и Вашингтон не исключают возможность встречи лидеров на полях АТЭС. Предположительными темами для обсуждения назывались Северная Корея, Украина, Сирия и борьба с терроризмом.