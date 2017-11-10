Произведение азербайджанского художника заняло первое место во Франции – ФОТО

2017-11-10 10:04 | www.oxu.az | 4

Произведение азербайджанской художницы Марьям Алекперовой удостоилось награды на осеней выставке Общества "Beaux-Arts", проходившей в городе Булон-Биянкур недалеко от Парижа.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на французское бюро Report, произведение M.Алекперовой "Пляж Розмари " было признано лучшей ручной работой среди представленных на выставке произведений.

Азербайджанская художница с большим мастерством претворила в жизнь это произведение нестандартного размера (250/180). Oна с высоким мастерством и с импровизацией живых цветов перенесла чудесный вид природы на лен.

На посвященной теме природы выставке около 60 художников, скульпторов и фотографов представили произведения о невероятных чудесах природы. Выставка продлится до 22 ноября.

Отметим, что основу Общества "Beaux-Arts" в 1934 году заложил знаменитый скульптор и художник Франции, автор ряда бронзовых памятников Марсель Лойу.

A.C.

