В Стамбуле задержали более 80 предполагаемых членов ИГ

2017-11-10 10:08 | www.oxu.az | 5

Правоохранители Турции провели рейд в Стамбуле, в ходе которого были задержаны более 80 подозреваемых в связях с террористической организацией ИГ.

Как передает Oxu.Az, об этом пишет газета Haberturk.

Сообщается, что задержанные являются иностранцами, которые готовились выехать в зоны конфликта в Ираке и Сирии. Операция проходила по 14 адресам в различных районах Стамбула.

В четверг сообщалось, что в ходе аналогичной операции в Анкаре были задержаны более 100 предполагаемых членов ИГ.

Н.О.