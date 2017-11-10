SOCAR Trading закрывает офис в Канаде

2017-11-10 10:19 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Компания SOCAR Trading, являющаяся торговым домом азербайджанской госкомпании SOCAR, закрывает офис в канадском городе Калгари, сообщает Reuters со ссылкой на письмо компании, оказавшееся в распоряжении агентства.

Согласно документу, компания перенесет всю основную коммерческую деятельность и функции поддержки в Северной Америке в Хьюстон в течение трех-четырех месяцев.

SOCAR Trading вышла на канадский рынок в 2015 году, а годом позже открыла офис в Хьюстоне.

"Хьюстон продолжает расти и все чаще становится центром деятельности компании в Северной Америке", - говорится в письме.

Агентство отмечает, что пока неясно, будет ли переведен в Хьюстон персонал офиса в Калгари.

"Хотя планы компании [по закрытию офиса] не влияют на текущий бизнес, это, вероятно, сократит объем деятельности в ближайшие месяцы. Компания будет продолжать вести бизнес в обычном режиме для удовлетворения физических и финансовых обязательств", - говорится в письме SOCAR Trading.

SOCAR Trading со штаб-квартирой в Женеве была создана в конце 2007 года Госнефтекомпанией Азербайджана.

Компания SOCAR Trading продает основную часть объемов экспорта сырой нефти SOCAR из порта Джейхан (Средиземное море, Турция), осуществляет трейдинг нефти и нефтепродуктов других стран, а также оказывает содействие материнской компании в связи с международными инвестициями. Сфера деятельности SOCAR Trading охватывает страны Европы, Африки, Азии и Америки.

(Автор: Максим Цурков)