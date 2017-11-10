«Челси» понес потерю перед «Карабахом»

2017-11-10 10:11 | www.oxu.az | 5

Английский футбольный клуб «Челси» столкнулся с проблемой перед матчем V тура группового этапа Лиги Чемпионов против «Карабаха».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, нападающий клуба Миши Батшуаи получил травму во время тренировки в составе сборной Бельгии.

Батшуайи уже покинул расположение своей национальной команды и вернется на лечение в Челси. Остается неизвестным, какую именно травму получил бельгиец и сколько времени ему понадобится на восстановление.

Потеря Батшуайи определенно станет плохой новостью для Антонио Конте, в распоряжении которого теперь остался всего лишь один нападающий — Альваро Мората.

В текущем сезоне Батшуайи провел за Челси 12 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов, в среднем отличаясь каждые 69 минут.

Э.А.

