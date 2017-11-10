Казахстан расширил соглашение с Россией по недропользованию на Каспии

2017-11-10 10:24 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В рамках XIV Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, состоявшегося 9 ноября в Челябинске, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и президент России Владимир Путин подписали дополнительный протокол к уже имеющемуся протоколу по соглашению между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о разграничении дна северной части Каспийского моря в целях осуществления суверенных прав на недропользование от 1998 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Казахстана.

Протокол предусматривает увеличение контрактной территории по проекту «Курмангазы» и предоставление оператору дополнительного периода разведки сроком на шесть лет с возможностью последующего продления на четыре года.

Уполномоченными организациями по проекту «Курмангазы» являются стопроцентная дочерняя компания АО НК «КазМунайГаз» - ТОО «МНК «КазМунайТениз» (50 процентов) и АО НК «Роснефть» (50 процентов). Месторождение расположено в казахстанском секторе Каспийского моря.

Сегодня по подтвержденным запасам нефти Казахстан входит в число 15 ведущих стран мира, обладая тремя процентами мировых запасов нефти. Нефтегазоносные районы занимают 62 процента площади страны, и здесь расположено 172 нефтяных месторождений, из которых более 80-ти находятся в разработке.

Более 90 процентов запасов нефти сосредоточено в 15 крупнейших месторождений – «Тенгиз», «Кашаган», «Карачаганак», «Узень», «Жетыбай», «Жанажол», «Каламкас», «Кенкияк», «Каражанбас», «Кумколь», «Северные Бузачи», «Алибекмола», «Центральная и Восточная Прорва», «Кенбай», «Королевское». Месторождения находятся на территории шести из четырнадцати областей Казахстана. Это Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Кызылординская и Мангистауская области. При этом примерно 70% запасов углеводородов сконцентрировано на западе Казахстана.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Хазар Ахундов)