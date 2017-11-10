Туркменистан обсуждает с ООН меры по противодействию наркоторговле

2017-11-10 10:27 | www.trend.az | 4

АШХАБАД /Trend/ - В Государственной миграционной службе Туркменистана состоялась встреча с представителем Управления ООН по наркотикам и преступности Куном Маркверенгином и международным экспертом Дэвидом Ньютоном, говорится в пятницу в пресс-релизе туркменского ведомства.

Стороны обменялись мнениями о работе, проделанной в рамках международных соглашений, а также о перспективах партнерства.

Туркменистан является участником международных конвенций ООН по борьбе с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ, а также ряда региональных и международных проектов.

Туркменистан имеет протяженную границу с Афганистаном, территория которого, по данным ООН, активно используется для выращивания наркотических средств.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Натаван Эфендиева)