Казахстан и Россия определились со статусом технологической нефти в магистральных нефтепроводах

2017-11-10 10:35 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В рамках ХIV Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, состоявшегося 9 ноября в Челябинске, министры энергетики Казахстана и России подписали Соглашение об определении статуса технологической нефти в магистральных нефтепроводах «Туймазы-Омск-Новосибирск-2» и «Омск-Павлодар». Об этом сообщает в пятницу пресс-служба министерства энергетики Казахстана.

Подписанным министром энергетики Республики Казахстан Канатом Бозумбаевым и министром энергетики Российской Федерации Александром Новаком межправительственным соглашением признается право собственности на часть нефти, находящейся на российском участке нефтепровода «Омск – Павлодар» в количестве 62 048 тонн, за АО «Транснефть – Урал» (дочернее общество ПАО «Транснефть»); на часть нефти, находящейся на российском участке нефтепровода «Омск – Павлодар» в количестве 79 680 тонн, за АО «КазТрансОйл»; на нефть, находящуюся на казахстанском участке нефтепровода «Туймазы – Омск – Новосибирск-2» в количестве 62 048 тонн, за АО «КазТрансОйл».

АО «КазТрансОйл» и ПАО «Транснефть» также подписали меморандум о сотрудничестве.

В Челябинске состоялся XIV Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России, темой которого является «Развитие человеческого капитала». Основные задачи XIV Форума - развитие качественно новых взаимосвязей по повышению конкурентоспособности ведущих университетов двух государств, поиск новых совместных подходов и проектов в области современной цифровой образовательной среды, развитие межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Натаван Эфендиева)