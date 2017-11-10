Прикаспийский порт откроет огромные возможности для оптимизации транспортных потоков на Евроазиатском пространстве - Бердымухамедов

2017-11-10 10:38 | www.trend.az | 4

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов ознакомился с ходом строительства в городе Туркменбаши нового международного морского порта на Каспии, сообщает в пятницу государственное агентство «Туркмен довлет хабарлары» (ТДХ).

Проект реализует турецкая компания Gap Inşaat. Этот проект является важной частью комплексной индустриализации Туркменистана, сказал глава государства, добавив, что его реализация обеспечит создание более 2500 рабочих мест.

Как отмечалось, принципиально новым предприятием для национальной экономики станет судостроительный завод.

"Помимо сборки судов, здесь будет выполняться полный цикл работ по ремонту кораблей различного назначения: танкеров, сухогрузов, буксиров", - сказано в информации.

Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что Туркменистан является транспортным коридором по направлениям «Восток-Запад» и «Север-Юг», обеспечивающим выход на крупнейшие мировые рынки.

"Ввод в эксплуатацию на побережье Каспия суперсовременного морского порта позволит вывести на качественно новый уровень экономическое и торговое сотрудничество между странами Азии и Европы, откроет огромные возможности для оптимизации транспортных потоков на Евроазиатском пространстве", - отмечено в информации ТДХ.

В комплекс порта входят общий погрузочный терминал, терминалы отгрузки сыпучих грузов и полипропилена, а также судостроительный и судоремонтный заводы. Общая площадь порта пропускной способностью 17-18 миллионов тонн грузов в год – более 1,4 миллиона квадратных метров, протяжённость причальной линии – 3,8 тысячи метров. Автомобильно-пассажирский паромный терминал занимает общую площадь 230 тысяч квадратных метров, к его причалу могут швартоваться одновременно несколько кораблей. Он сможет обслуживать 300 тысяч пассажиров и 75 тысяч трейлеров в год. Здание пассажирского терминала рассчитано на 400 мест, запланировано также строительство гостиницы, торговых и развлекательных центров. Контейнерный терминал среднегодовой мощностью 400 тысяч TEU занимает территорию 249 тысяч квадратных метров. Мультимодальный логопарк будет осуществлять комплекс услуг по хранению и комбинированной обработке контейнерных грузов, доставленных авиа-, авто- и железнодорожным транспортом, обеспечивая их перегрузку на водный транспорт и обратно. Один из самых больших объектов - терминал общих грузов. Его мощность составит в среднем 4 миллиона тонн грузов в год. Он рассчитан на прием и отправку различных строительных материалов, железа, стали, дерева, машин, оборудования. "Примечательно, что грунт, извлечённый в процессе строительства новой морской гавани, использован для создания искусственного острова в акватории морского залива близ города Туркменбаши. Этот остров площадью 170 гектаров стал местом обитания, гнездования и зимовки фламинго, лебедей, гусей, уток, цапель, пеликанов и других видов птиц", - отмечает ТДХ.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редакто: Хазар Ахундов)