Актриса обвинила Стивена Сигала в непристойном поведении

2017-11-10 10:23 | www.oxu.az | 5

Актриса Порша де Росси, известная по сериалам «Замедленное развитие» и «Скандал», обвинила своего коллегу Стивена Сигала в непристойном поведении, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Deadline.

По словам жены телеведущей Эллен ДеДженерес, артист повел себя неподобающим образом на прослушивании.

Как утверждает де Росси, она пришла в офис Сигала для финальных проб в фильм, и актер рассказал ей о важности «химии» в отношениях вне экрана, после чего расстегнул свои брюки.

«Я убежала и позвонила моему агенту», - заявила де Росси. Она отметила, что агента этот инцидент не впечатлил.

Ранее о неподобающем поведении Сигала рассказала актриса Джулианна Маргулис.

A.C.

