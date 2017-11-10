NASA обнаружило крайне редкое явление на Солнце

2017-11-10 10:26 | www.oxu.az | 4

Специалисты обсерватории NASA показали крайне редкое явление на Солнце — корональное отверстие, представляющее собой «магнитно открытую» область светила.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщается на сайте космического ведомства США.

Обычно облака заряженных частиц похожи на длинные нити, а обнаруженное отверстие имеет округлую форму и выделяется на фоне зоны высокой солнечной активности черным «пятном».

«Хотя явление может и не представлять большой научной ценности, но оно примечательно из-за своей редкости», - пояснили в NASA.

В ведомстве отметили, что странные корональные отверстия на Солнце специалисты фиксировали всего несколько раз за всю историю наблюдений.

Н.О.