Дочь Элвиса Пресли подаст на своих менеджеров в суд за растрату 100 млн долларов

2017-11-10 10:32 | www.oxu.az | 5

Певица Лиза Мари Пресли, дочь Элвиса Пресли, собирается подать в суд на своих бывших финансовых менеджеров за растрату 100 млн долларов в течение десяти лет. Об этом сообщает портал Oxu.Az со ссылкой на TMZ, ознакомившийся с копией иска.

Пресли, среди прочего, утверждает, что ее главный менеджер, Барри Сигел, потратил принадлежащие ей 9 млн долларов на покупку поместья в Великобритании и при этом не смог полностью за него расплатиться. Кроме того, по данным певицы, Сигел с 2012 года не выплачивал ее налоги, из-за чего она оказалась должна 7 млн долларов.

В то же время Сигел обвинил Пресли в расточительстве и собирается подать встречный иск на 800 тыс. долларов за невыплату гонораров. По его словам, у певицы еще в 2003 году были долги на 20 млн долларов, и положение исправилось только благодаря менеджеру. Он добавил, что не раз просил ее сократить чрезмерные расходы.

Ранее датский музей обязали выплатить 75 тыс. долларов наследникам Элвиса Пресли за нарушение их прав.

A.C.

