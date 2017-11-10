Дочь Элвиса Пресли подаст на своих менеджеров в суд за растрату 100 млн долларов

2017-11-10 10:32 | www.oxu.az | 5
Певица Лиза Мари Пресли, дочь Элвиса Пресли, собирается подать в суд на своих бывших финансовых менеджеров за растрату 100 млн долларов в течение десяти лет. Об этом сообщает портал Oxu.Az со ссылкой на TMZ, ознакомившийся с копией иска.
Пресли, среди прочего, утверждает, что ее главный менеджер, Барри Сигел, потратил принадлежащие ей 9 млн долларов на покупку поместья в Великобритании и при этом не смог полностью за него расплатиться. Кроме того, по данным певицы, Сигел с 2012 года не выплачивал ее налоги, из-за чего она оказалась должна 7 млн долларов.
В то же время Сигел обвинил Пресли в расточительстве и собирается подать встречный иск на 800 тыс. долларов за невыплату гонораров. По его словам, у певицы еще в 2003 году были долги на 20 млн долларов, и положение исправилось только благодаря менеджеру. Он добавил, что не раз просил ее сократить чрезмерные расходы.
Ранее датский музей обязали выплатить 75 тыс. долларов наследникам Элвиса Пресли за нарушение их прав.