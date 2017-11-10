Министерство обнародовало фактические погодные условия

2017-11-10 10:38 | www.oxu.az | 5

С полудня 9 ноября до утра 10 ноября на территории страны наблюдались нестабильные погодные условия, дожди, местами интенсивные.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, количество выпавших осадков в Баку и на Абшеронском полуострове составило 6-21 мм, в Ленкоран-Астаринской зоне – 4-52 мм, на Большом Кавказе – 2-21 мм, в районах Центрального Арана - 3-19 мм, на Малом Кавказе – 5-6 мм, в Гянджа-Газахской зоне – 1-11 мм, в Нахчыванской АР – 3-16 мм.

Э.А.

