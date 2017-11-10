Банк ВТБ (Азербайджан) приобретет IT-оборудование

2017-11-10 10:58 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер на приобретение IT-оборудования.

Конкурсная заявка должна быть в непрозрачном закрытом конверте с прикрепленным снаружи перечнем документов, заверенным печатью контрагента (в случае если контрагент – индивидуальный предприниматель, подписью), и представлена до 22 ноября 2017 года не позднее 16:00 в закрытом и запечатанном двойном конверте (с приложенным заверенным печатью и подписью списком содержимого) в главный офис Банка.

С тендерной документацией можно ознакомиться в офисе Банка по адресу: АZ 1008 город Баку проспект Хатаи 38, Меценат Плаза, ОАО Банк ВТБ (Азербайджан).

Контактное лицо: секретарь конкурсного (тендерного) комитета Эльшан Махмудов

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