Эр-Рияд угрожает главе Палестины

2017-11-10 10:46 | www.oxu.az | 5

Саудовская Аравия выдвинула ультиматум председателю Палестинской автономии Махмуду Аббасу, потребовав от него принятия мирной инициативы, о которой в ближайшее время объявит президент США Дональд Трамп.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает израильский телеканал i24NEWS со ссылкой на источники в Рамалле.

В противном случае, согласно источнику, в Эр-Рияде будут добиваться отставки Аббаса.

Напомним, 7 ноября Аббас неожиданно прилетел в Эр-Рияд на переговоры с королем Салманом бин Абдул-Азизом и наследным принцем Мухаммадом бин Салманом. СМИ отмечали, что палестинский лидер был "вызван" к монарху.

Аббас вылетел в Эр-Рияд из Шарм-эль-Шейха, где провел переговоры с президентом Египта Абдель-Фаттахом ас-Сиси.

Выходящая в Лондоне газета "Аль-Раи аль-Юм" утверждает, что Саудовская Аравия намерена вовлечь палестинцев в формируемую ей коалицию, направленную против Ирана и "Хизбаллы". Коалицию поддержит и президент США Дональд Трамп.

Н.О.