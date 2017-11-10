Константин Райкин везет в Баку свой театр "Сатирикон" (ФОТО)

2017-11-10 11:08 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - Впервые в Баку 22 и 23 декабря на сцене Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна состоятся гастроли Российского государственного театра "Сатирикон" имени Аркадия Райкина. Об этом сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

22 декабря бакинскому зрителю будет представлен поэтический моноспектакль "Константин Райкин. Своим голосом". Это моноспектакль, где художественный руководитель театра, народный артист России Константин Райкин читает стихи любимых поэтов: Давида Самойлова, Николая Заболоцкого, Николая Рубцова, Осипа Мандельштама, Лопе де Вега, Александра Пушкина, предваряя чтение произведений каждого автора своими комментариями.

"То, что я делаю в этом спектакле, похоже на меня самого. Я и сам состою из разных жанров. Поэзия, особенно высокая поэзия – это ведь особое состояние души… Для меня чтение стихов со сцены – это те же роли, те же монологи. Они подчиняются тем же законам сценического существования, что и любая драматическая роль. Сейчас я чувствую волну интереса к настоящей поэзии. Людям недостает какого-то витамина в их духовной пище. Каких-то хороших фраз, красивой речи…

Пушкина прочесть – бацилл меньше в воздухе останется. Он – как колокольный звон… Как молитва...

Когда-то папа сказал мне: "Всегда читай стихи. Делай это независимо от того, кто твоя публика. Это поможет зрителям глубже понять тебя и смотреть на жизнь многослойнее", - отмечает Константин Райкин.

Продолжительность спектакля - 2 часа. Спектакль идет без антракта.



23 декабря публике будут представлены поэтический моноспектакль "Константин Райкин. Своим голосом", где народный артист России читает стихи поэта Давида Самойлова, а также постановка Мольера "Лекарь поневоле".

"Лекарь поневоле" – это комедия втроём (12+). Режиссер - Константин Райкин, сценография - Борис Валуев, костюмы - Мария Данилова.

Продолжительность вечера - 2 часа 30 минут с одним антрактом.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az

(Автор: Джани Бабаева. Фото – официальный сайт театра "Сатирикон" имени Аркадия Райкина. Редактор: Натаван Эфендиева)