Российская делегация провела ряд встреч с профильными министерствами и ведомствами Таджикистана

2017-11-10 11:09 | www.trend.az | 4

9 ноября в Душанбе с визитом прибыла рабочая группа Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации. В рамках своего визита члены делегации проведут ряд встреч с руководством профильных министерств и ведомств страны, передает НИАТ «Ховар».

Член Комитета Совета Федерации по международным делам, член Комиссии по сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рафаил Зинуров, заместитель директора международного департамента Министерства образования и науки Российской Федерации Игорь Шаповалов и другие участники группы посетили Президентский лицей-интернат для одарённых детей г. Душанбе, присутствовали на занятиях, проводимых российскими учителями, пообщались с руководством учебного заведения.

Дирекция лицея выразила огромную благодарность за идею и реализацию двустороннего проекта, рассказала о первых успехах в обучении детей российскими педагогами. Сами лицеисты отзываются об учителях с любовью, говорят об интересном и доступном преподнесении учебного материала.