В Армении продолжается акция протеста студентов против ограничения права на отсрочку от армии

2017-11-10 11:27 | www.apa.az | 5

Как сообщает АПА со ссылкой на news.am, молодые люди с утра собрались напротив главного корпуса ЕГУ и отказываются от участия в занятиях. «Мы должны еще больше укрепить наши ряды, включить в них и другие группы. Ведущая комиссия парламента сегодня должна обсудить этот закон, в 18:00 мы будем там, мы должны принять участие в этом обсуждении», - заявил член инициативы «Во имя развития науки» Давид Петросян.

На этот момент студенты шествием проходят по всем корпусам ЕГУ.

Отметим, что вчера протестующие встретились с премьер-министром Кареном Карапетяном, министром обороны Вигеном Саркисяном и министром образования и науки Армении Левоном Мкртчяном. Двухчасовая встреча в Правительстве Армении прошла безрезультатно.

Напомним, студенты выступают против отмены права на отсрочку, которая предусматривается новым законопроектом «О воинской службе и статусе военнослужащего». Он уже принят парламентом страны в первом чтении.