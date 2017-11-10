Азербайджанская СК значительно увеличила сборы

2017-11-10 11:11 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Страховые и перестраховочные сборы азербайджанской страховой компании (СК) AtaInsurance за 10 месяцев 2017 года составили 11,1 миллиона манатов, сообщил в пятницу Trend заместитель председателя правления AtaInsurance Гошгар Гасанов.

По словам председателя правления, объем сборов вырос по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года на 31,9 процента.

Одной из основных причин роста продаж, по словам Гасанова, является расширение обслуживающей сети компании.

"За минувший период текущего года мы смогли увеличить продажи, а также число точек предоставления услуг. Согласно программе развития компании, в течение года мы довели число наших филиалов и представительств до 31, а количество офисов продаж - до 64, охватив тем самым всю территорию Азербайджана, и этот процесс продолжается", - сказал Гасанов.

По словам зампреда правления AtaInsurance, рост продаж был достигнут за счет не только обязательных, но и добровольных видов страхования.

"По сравнению с прошлым годом, в текущем мы добились значительного роста портфелей по медицинскому страхованию и добровольному страхованию автомобилей (КАСКО). Это показывает то, что число застрахованных по добровольным видам страхования, как минимум, не сокращается", - отметил Гасанов.

Входящее в группу компаний AtaHolding, ОАО AtaInsurance, работает на рынке страхования с 2004 года. Компания, обладая активами почти в 35 миллионов манатов, предоставляет своим клиентам услуги по 28 видам страхования – 24 добровольного и четыре обязательного. AtaInsurance также имеет лицензию на осуществление перестрахования. Компания является основателем и членом Бюро по обязательному страхованию.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)