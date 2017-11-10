Кыргызстан избран в Межправсовет Международной программы развития коммуникации ЮНЕСКО

2017-11-10 11:13 | www.trend.az | 4

По результатам голосования Кыргызстан 9 ноября 2017 года избран в Межправительственный совет Международной программы развития коммуникации ЮНЕСКО. Об этом сообщает КНИА «Кабар» со ссылкой на пресс-службу МИД КР.

Как ранее сообщалось, кыргызская делегация принимает активное участие в работе 39-ой сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, в рамках которой прошли двусторонние встречи с главами делегаций Гвинеи, Зимбабве, Кубы, Камеруна, Непала и других стран. В частности с Заместителем министра образования Гвинеи был обсужден вопрос сотрудничества в рамках ЮНЕСКО и возможности образовательных обменов.

Первый заместитель министра иностранных дел КР Динара Кемелова также встретилась с директором Департамента по водным наукам, секретарем Международной гидрологической программы ЮНЕСКО Бланка Хименез-Сиснерос и главой сектора по гидрологическим системам и водному обеспечению Абу Амани.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества КР с ЮНЕСКО в области подготовки национальных кадров по водным наукам, повышения квалификации специалистов из КР на курсах и через проекты ЮНЕСКО в сфере водного сотрудничества.

9 ноября 2017 года состоялась отдельная встреча с Генеральным директором ЮНЕСКО Ириной Боковой. На встрече Кемелова передала Боковой личное благодарственное послание от имени президента КР А.Атамбаева по случаю завершения ее работы в качестве Генерального директора Организации, в котором оценен успешный вклад И.Боковой в укрепление взаимопонимания между странами, установление межкультурного диалога, повышение уровня образования во всех отдаленных уголках мира, продвижение идеалов терпимости и уважения к достоинству человека.

Стороны также обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества между КР и ЮНЕСКО в области образования, информационных технологий, культуры и борьбы с религиозным экстремизмом.