МККК навещает в Ираке около 1300 женщин и детей 20 национальностей

2017-11-10 11:28 | www.apa.az | 4

Об этом АПА сообщила заведующая отделом по связям с общественностью азербайджанского представительства МККК Илаха Гусейнова.

Она отметила, что МККК старается помочь этим людям в удовлетворении неотложных гуманитарных потребностей : «В эти гуманитарные потребности входят еда, средства гигиены, медицинская помощь, вода и др. Кроме того, мы помогаем этим лицам связаться с членами их семей, которые проживают в других странах. Также мы регистрируем сирот и ведем переговоры с соответствующими органами власти в связи с их будущей судьбой. Кроме того, с согласия лиц, которых мы навещаем, мы предоставляем о них информацию в соответствующие дипломатические представительства».

И.Гусейнова также внесла ясность в вопрос возвращения в свои страны детей, оставшихся без присмотра в Ираке: «Возвращение людей в свои страны является двусторонним вопросом между иракским правительством и странами, гражданами которых являются эти лица».

Отметим, что иракский депутат Виан Дахиль написала на своей странице в Twitter о задержании военными 200 гражданок Азербайджана по подозрению в связях с ИГ. Депутат не уточнила, где и когда были задержаны женщины.

Глава пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев сообщил, что подобные сообщения появляются в прессе не впервые, и они тщательно расследуются: «Азербайджанская сторона посредством посольства в Багдаде постоянно контактирует с соответствующими структурами Ирака».