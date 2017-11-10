Прибыль Petkim выросла вдвое

2017-11-10 11:29 | www.apa.az | 4

В январе-сентябре текущего года комплексом Petkim, первым и единственным производителем нефтехимической продукции Турции, произведено 2 557 958 тонн продукции.

Как сообщает АПА-Экономикс, это на 8,4% больше аналогичного периода прошлого года. За отчетный период объемы продаж выросли на 18% - до 1 530 872 тонн. Доходы от продаж Petkim Holding увеличились на 66% - с 3,253 до 5,402 млрд. лир.

В январе-сентябре текущего года инвестиционные расходы Petkim составили 947,824 млн. лир, инвестиционные доходы - 37,625 млн. лир. Чистая прибыль компании в 3-м квартале увеличилась вдвое в годовом сравнении и составила 1,027 млрд. лир. Доходы компании увеличились в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 372,040 млн. лир. На 1 октября активы компании составили 6,802 млрд. лир, хотя на конец 2016 года эта цифра была равна 6,269 млрд. лир.

Отметим, что Petkim Holding основан 3 апреля 1965 года. В 2008 году завершилась приватизация Petkim, по итогам которой основным акционером стала Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR). Комплекс Petkim включает в себя 14 заводов и 8 вспомогательных строений.