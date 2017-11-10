Азербайджанская экспертная площадка получает все большее признание за рубежом (ФОТО)

2017-11-10 11:19 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В течение десяти дней октября представители экспертной площадки Baku Network провели в Вашингтоне, Филадельфии и Нью-Йорке встречи в ведущих американских "мозговых центрах" и исследовательских институтах США.

Среди них такие, как Heritage Foundation, Jamestown Foundation, Brookings Institution, Council on Foreign Relations, Carnegie Endowment for International Peace, Foreign Policy Research Сеnter и др. Были достигнуты договоренности о возможности совместных мероприятий в будущем, в частности по организации дискуссий между экспертами стран на площадке Baku Network, обмене информацией и оказании всяческого содействия деятельности Baku Network на международной арене.

Необходимо отметить, что ранее Baku Network уже наладил партнерские отношения с такими авторитетными организациями, как Валдайский клуб, Балтийский форум и др.

Как сказал Trend в пятницу руководитель Baku Network, доктор философии Эльхан Алескеров, в ближайшее время планируются встречи и налаживание сотрудничества с коллегами из Европы.

Касаясь американских встреч, Алескеров отметил, что эти институты оказывают серьезное влияние на формирование зарубежной политики США. Состоялись достаточно плодотворные беседы в таких организациях, как Caspian Policy Center, Bipartisan Policy Center, а также с представителями секретариата ООН. В ходе встреч до собеседников детально доводилась объективная информация о политических и социально-экономических достижениях Азербайджана под руководством Президента Ильхама Алиева, справедливой позиции Азербайджана в вопросе армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

По словам Алескерова, примечательным фактором в период пребывания делегации в США явилось завершение проекта и открытие железнодорожного сообщения Баку-Тбилиси-Карс, в котором, наряду с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, приняли участие высокопоставленные официальные лица Грузии, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана. "Это еще раз позволило нам подчеркнуть значимость Азербайджана в регионе, что однозначно было поддержано представителями американских "мозговых центров". Ими было подчеркнуто важное геополитическое расположение Азербайджана и роль страны в регионе", - сказал он.

Алескеров отметил, что эта поездка была очень успешной и результативной, и, в частности, позволила вывести Baku Network на новый уровень признания в сфере ведущих think-thankов, что само по себе является очередным международным успехом Baku Network и еще одной демонстрацией высокого уровня развития демократии и гражданского общества в Азербайджане.

В этом контексте большим успехом следует счесть и встречу с директором программ think-thank института Лаудера Пенсильванского университета Джеймсом Макканом, который является автором самого авторитетного мирового рейтинга think-thank. Были проведены переговоры о включении Baku Network в данный рейтинг и обсуждены вопросы участия в мероприятиях по всему миру, где обсуждаются самые актуальные международные проблемы.

Как отметил Алескеров, встречи в США были организованы при содействии посольства США в Азербайджане, Государственного департамента США и исследовательского центра Meridian International Center. Такая программа сотрудничества think-thank с американскими партнерами, выдвинутая посольством США в Азербайджане, была осуществлена впервые. Это создает дополнительные возможности для доведения позиции Азербайджана до американской и мировой общественности, объективного освещения событий, связанных с Азербайджаном и регионом.

(Редактор: Натаван Эфендиева)