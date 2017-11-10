ЕС увеличил число экспертов по терроризму в посольствах в Центральной Азии

2017-11-10 11:21 | www.trend.az | 4

Евросоюз увеличил число специалистов и экспертов по борьбе с терроризмом в своих посольствах в странах Центральной Азии, заявила в пятницу верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Еврокомиссии Федерика Могерини, передает РИА Новости.

Могерини принимает участие в международной конференции по проблемам по проблемам обеспечения безопасности в Центральной Азии, которая проходит 10-11 ноября в Самарканде.

"Недавно мы приняли решение расширить сеть экспертов по борьбе с терроризмом в посольствах Евросоюза в Центральной Азии. Мы живем в сложное и опасное время", — сказала Могерини.

По ее словам, в числе общих проблем, которые стоят перед ЕС и странами Центральной Азии, остается радикализация молодежи, а также опасность, которая исходит от членов международных террористических организаций.

"Есть общая необходимость решить вопросы терроризма… Это можно достичь только в области регионального и глобального сотрудничества", — отметила Могерини.