Американский дипломат: «Статус-кво в нагорно-карабахском конфликте неприемлем»

2017-11-10 11:43 | www.apa.az | 3

«США приветствуют совместное заявление, сделанное по итогам встречи президентов Армении и Азербайджана, состоявшейся 16 октября в Женеве»

Как сообщает АПА, об этом временный поверенный в делах США при ОБСЕ Харри Камиана заявил по итогам прошедшего в Постоянном совете ОБСЕ заседания с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ. По его словам, этот саммит является важным сигналом, свидетельствующим о готовности сторон к продолжению переговоров по мирному урегулированию конфликта.

«Мы рады, что главы государств сошлись во мнениях о необходимости экстренных мер по снижению напряженности на линии соприкосновения. Мы стремимся простимулировать стороны к продолжению переговоров в русле этого позитивного импульса, и воздержаться от взаимных обвинений», - сказал он.

Камиан отметил, что США призывают стороны к реализации мер, согласованных на встречах на высшем уровне, состоявшихся в мае и июне 2016 года в Вене и Санкт-Петербурге. Кроме того, Вашингтон приглашает стороны к работе над созданием механизма ОБСЕ по расследованию инцидентов на линии соприкосновения.

Дипломат добавил, что США поддерживают расширение диалога между армянами и азербайджанцами, и проведение мер по доверию: «Участники диалога должны предпринимать шаги без боязни того, что впоследствии могут столкнуться с давлением в своих странах».



Г.Камиан также отметил, что США разделяют озабоченность в связи с затягиванием конфликта, и надеются, что статус-кво не приемлем: «В то же время, все мы придерживаемся мнения о том, что решение конфликта военным путем невозможно. США, как сопредседатель Минской Группы ОБСЕ, принимают во внимание принципы территориальной целостности, право на самоопределение и равноправие, отраженные в Хельсинском Заключительном Акте, и готовы сотрудничать со сторонами с целью мирного урегулирования конфликта».