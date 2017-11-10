В Абу-Даби открылся Лувр

2017-11-10 11:12 | www.oxu.az | 4

В Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов, появился свой Лувр.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на российские СМИ, комплекс, расположенный на острове Саадият, включает в себя 55 небольших зданий, соединенных дорожками и аллеями. Вложив в этот центр более одного миллиарда долларов, Абу-Даби надеется, что музей привлечет туристов со всего мира. Только за использование названия «Лувр» в течение 30 лет заплачено 525 миллионов.

Архитектор Лувра Абу-Даби – француз Жан Нувель: «Идея заключалась в том, чтобы создать арабскую агору, место, где могли бы собираться люди, приходить сюда и возвращаться снова, говорить о культуре, искусстве, чтобы это не было просто неким зданием с входом, называемое музеем».

Художественный центр создан в рамках межправительственного соглашения между Парижем и Абу-Даби, заключенного десять лет назад. Здесь представлено около 600 произведений искусства. 300 работ арендованы у французских галерей и музеев. Среди них шедевры Леонардо да Винчи, Ван Гога, Поля Гогена, Пабло Пикассо, Сая Твомбли.

Э.А.

