Нуш олсун! 5 причин посетить фестиваль еды в Баку – Sweet November

2017-11-10 11:24 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В древней части столицы Азербайджана Ичери шехер, около символа Баку – Девичьей башни, с 23 по 26 ноября пройдет крупномасштабный фестиваль еды "Sweet November", организованный при поддержке Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" и кулинарного проекта Meal for Real, сообщает Trend Life.

В преддверие фестиваля, мы решили облегчить Вам жизнь, и разузнать, для чего же все-таки делаются подобные мероприятия в Баку!

1.Разнообразие вкусов!

- Где еще можно встретить более 30 различных блюд на 100 квадратных метров? Конечно, только на фестивале еды, где каждый сможет полакомиться разнообразием всевозможных блюд на любой вкус, открыть для себя что-то новое, или собрать собственную палитру вкусов!

2. Развлечения на открытом воздухе!

- Open-air концерты и открытые кинотеатры, конечно, хорошо, но там особо не поешь, а тем более, не выпьешь, поэтому, чтобы совместить приятное с полезным – а на фестивале Sweet November будет много чего полезного, например мастер классы, которые обычно проводятся в душном помещении. Здесь же вы сможете понаблюдать за работой лучших поваров, попутно выпивая стаканчик глинтвейна.

3. Бесплатный тейстинг!

- Да. Многие рестораны будут баловать наших посетителей всевозможными вкусностями совершенно бесплатно. Остальные же кафе и рестораны, даже те, которые обычно «кусаются» своими ценами, приятно удивят вас небольшими ценниками, чтобы каждый смог открыть для себя их кухню.

4. Самая длинная тусовка осени!

– Представьте себе вечеринку, которая длится четыре дня, с 11:00 утра и до позднего вечера, правильно, это и есть фестиваль еды Sweet November. Мы дарим море классной музыки - от наших диджеев вы точно никогда не замерзнете, даже в самую ветреную осеннюю пору. А вам и вашим друзьям обязательно придется по вкусу мероприятие, куда можно прийти и с детьми, и в шумной компании, и не стыдно девушку привезти.

5.Знакомтесь и общайтесь!

– Где, если не на фестивале еды, можно познакомиться с самыми продвинутыми и храбрыми рестораторами, поварами, фуд-блогерами? Спросите, почему храбрыми? Да потому, что вопреки шаблонам, они покидают уютные кухни своих люксовых ресторанов, и отправляются в приключение, называемое Уличный Фестиваль Еды – это эксперимент не только для рестораторов, но и для предпринимателей, которые только начинают свой долгий путь. Поэтому наш фестиваль еды и представляет собой своеобразную выставку для нетворкинга ресторанной сферы.

Общайтесь, вдохновляйтесь, ешьте на здоровье! Как говорят азербайджанцы - Nuş olsun (Приятного аппетита)!

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)