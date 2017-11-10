Беларусь может стать для Румынии плацдармом для входа на рынок ЕАЭС

2017-11-10 11:25 | www.trend.az | 3

Беларусь может стать для Румынии плацдармом для входа на рынок Евразийского экономического союза, заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на встрече с министром иностранных дел Румынии Теодором-Виорелом Мелешкану, передает корреспондент Белта.

"Беларусь может стать для Румынии плацдармом для входа на рынок Евразийского экономического союза. Для этого у нас имеется необходимая логистическая и промышленная инфраструктура, квалифицированный персонал", - сказал Андрей Кобяков.

Премьер-министр также отметил интерес сторон к созданию в Беларуси совместных производств автокомпонентов, мебели, одежды, текстиля, строительных материалов, сельхозпродукции, реализации проектов в сфере IT и медицины. Совместные сборочные производства могут быть созданы и на территории Румынии с последующим продвижением совместной продукции на рынки третьих стран.

Андрей Кобяков выразил уверенность, что нынешний визит главы МИД Румынии станет отправной точкой для вывода диалога между странами на качественно новый уровень. Так, в последнее время двусторонние контакты активизировались по всем направлениям, после длительного перерыва возобновила свою деятельность белорусско-румынская межправкомиссия по торгово-экономическому сотрудничеству, идет диалог между парламентами двух стран. "На наш взгляд, есть все необходимые предпосылки для дальнейшего повышения уровня двусторонних контактов уже в самое ближайшее время", - подчеркнул премьер-министр.