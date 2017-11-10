В Баку погибли двое полицейских

2017-11-10 11:22 | www.oxu.az | 5

Сегодня около 7 часов утра в Баку произошло ДТП.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lent.az, в поселке Бузовна Хазарского района столицы автомобиль FİAT Doblo с госномерами 90 AP *23, принадлежащий Отдельному полку полиции быстрого реагирования министерства внутренних дел, врезался в забор.

В результате управлявший автомобилем сотрудник полиции Гошкар Керимов скончался на месте от полученных травм. Другой полицейский Эльнур Мамедов скончался по дороге в больницу.

Еще один сотрудник полиции, получил тяжкие телесные повреждения и госпитализирован.

По факту ведется расследование.

Э.А.

